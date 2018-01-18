СМИ: КНДР считает подготовку США к подземной войне проявлением агрессии

Правительство КНДР считает, что учения спецназа США по ведению военных действий в тоннелях является подготовкой к войне. СМИ Северной Кореи сообщают, что США хочет развязать войну любой ценой.

Тренировка спецназа США по ведению военных действий в условиях ограниченного пространства КНДР посчитала подготовкой к будущей войне. По мнению информационного агентства Северной Кореи, правительство США стремиться развязать войну любой ценной.Во время комментирования планов воздушно-десантных дивизий о проведении тренировок в США, агентство обозначило их, как обладающими дурной славой после боевых действий в Гренаде и Ираке.Стало известно, что наращение интенсивности вооруженных сил США происходит на случай военных действий, направленных против КНДР. Пентагон, помимо тренировки солдат в тоннелях, производит закупку средств связи, инженерных средств и приборов ночного видения.За 50 лет Южной Кореей были обнаружены 17 подземных тоннелей, прорытых солдатами КНДР в сторону Демилитаризированной зоны.