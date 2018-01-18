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| | СМИ: КНДР считает подготовку США к подземной войне проявлением агрессии

СМИ: КНДР считает подготовку США к подземной войне проявлением агрессии

Вчера, 20:34
Правительство КНДР считает, что учения спецназа США по ведению военных действий в тоннелях является подготовкой к войне. СМИ Северной Кореи сообщают, что США хочет развязать войну любой ценой.

СМИ: КНДР считает подготовку США к подземной войне проявлением агрессии

 

Тренировка спецназа США по ведению военных действий в условиях ограниченного пространства КНДР посчитала подготовкой к будущей войне. По мнению информационного агентства Северной Кореи, правительство США стремиться развязать войну любой ценной.

Во время комментирования планов воздушно-десантных дивизий о проведении тренировок в США, агентство обозначило их, как обладающими дурной славой после боевых действий в Гренаде и Ираке.

Стало известно, что наращение интенсивности вооруженных сил США происходит на случай военных действий, направленных против КНДР. Пентагон, помимо тренировки солдат в тоннелях, производит закупку средств связи, инженерных средств и приборов ночного видения.

За 50 лет Южной Кореей были обнаружены 17 подземных тоннелей, прорытых солдатами КНДР в сторону Демилитаризированной зоны.
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