Киев создаст в Крыму свободную экономическую зону

Украина создаст особую экономичскую зону на территории Крыма. Соответственное указание дал спикер ВРУ Андрей Парубий.

Никита Готский

Глава Рады дал указ создать законопроект по разработке экономической свободной зоны, которая якобы станет действовать в Крыму. Данное решение объясняется тем, что прежде ВРУ признала Россию агрессором. Фрагмент вышеупомянутого документа сообщает, что он отменяет старый закон об экономической зоне на полуострове.Депутат Виктор Пинзеник заявил, что такой закон послужит основанием для таможенного контроля на границе Крыма. Иначе данный вид контроля на рубежах региона, который в настоящее время является российской землей будет нереален. Пинзеник призывает украинских чиновников внести в закон изменения, а не отменять его. Парубий предлагает депутатам обговаривать вопрос на одном из заседаний.Сегодня глава Украины Петр Порошенко принял закон о реинтеграции Донбасса, где РФ признается агрессором. Документ определил ДНР и ЛНР "временно оккупированными территориями". Крым, в свою очередь, является частью России с 2014 года после референдума по присоединению региона к РФ.