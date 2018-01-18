Группа крови влияет на продолжительность мужской эрекции: Ученые раскрыли секрет идеального секса

Мнения

Группа крови влияет на продолжительность мужской эрекции: Ученые раскрыли секрет идеального секса

Об этом сообщили исследователи из аналитического центра в США.

Детройтский метеорит поразил мощностью взрыва: Обнаружены последствия катастрофы

От Редактора

Детройтский метеорит поразил мощностью взрыва: Обнаружены последствия катастрофы

Метеор посетил Детройт.

Сюжеты :

Искусственный интеллект научился предсказывать дату смерти Сергей Семёнов оказался под домашним арестом: С Шурыгиной не встретятся ещё 1,5 года Ольга Бузова выложила сексуальное видео «себя любимой» в воде В Исландии женщина сняла на видео 2 круглых НЛО Учёные: Гигиена полости рта предотвращает развитие рака Робот-ребёнок нашёл самое грязное место в доме In your head, Zombie! 46-летняя солистка The Cranberries Долорес О’Риордан скончалась в Лондоне «Дочь всё видит и слышит»: Поклонники Даны Борисовой шокированы истинным лицом кумира, которое открылось на новом шоу «Синтоловый качок» Кирилл Терёшин принялся увеличивать губы Учёные: Новый тест предсказывает эффективность лечения рака крови Около 1500 людей эвакуированы из–за извержения вулкана в Папуа - Новая Гвинея Анна Семенович поделилась грудью с Галыгиным и Хрусталёвым
| | Киев создаст в Крыму свободную экономическую зону

Киев создаст в Крыму свободную экономическую зону

Вчера, 20:21
Украина создаст особую экономичскую зону на территории Крыма. Соответственное указание дал спикер ВРУ Андрей Парубий.

Киев создаст в Крыму свободную экономическую зону

 

Глава Рады дал указ создать законопроект по разработке экономической свободной зоны, которая якобы станет действовать в Крыму. Данное решение объясняется тем, что прежде ВРУ признала Россию агрессором. Фрагмент вышеупомянутого документа сообщает, что он отменяет старый закон об экономической зоне на полуострове.

Депутат Виктор Пинзеник заявил, что такой закон послужит основанием для таможенного контроля на границе Крыма. Иначе данный вид контроля на рубежах региона, который в настоящее время является российской землей будет нереален. Пинзеник призывает украинских чиновников внести в закон изменения, а не отменять его. Парубий предлагает депутатам обговаривать вопрос на одном из заседаний.

Сегодня глава Украины Петр Порошенко принял закон о реинтеграции Донбасса, где РФ признается агрессором. Документ определил ДНР и ЛНР "временно оккупированными территориями". Крым, в свою очередь, является частью России с 2014 года после референдума по присоединению региона к РФ.
Никита Готский
Новости по теме
Порошенко дал указание об отмене свободной экономической зоны Крыма
Порошенко дал указание об отмене свободной экономической зоны Крыма

Петр Порошенко издал указ отменить свободную экономическую зону Крыма. Об этом сообщается, что официальном информационном ресурсе партии «Блок Петра Порошенко».

Пётр Порошенко одобрил создание свободной экономической зоны в Крыму
Пётр Порошенко одобрил создание свободной экономической зоны в Крыму

Петр Порошенко, президент Украины, окончательно согласовал и подписал в законодательстве закон «О налоговом и таможенном контроле в свободной экономической

Верховная Рада создаст в Крыму свободную зону экономики
Верховная Рада создаст в Крыму свободную зону экономики

12 августа текущего года председатели Верховной Рады Украины приняли законопроект о создании свободной зоны экономического характера на территории Крымского

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости