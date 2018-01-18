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| | Ходорковский хочет повлиять на президентские выборы в России

Ходорковский хочет повлиять на президентские выборы в России

Вчера, 20:15
Информационный ресурс Михаила Ходорковского будет заниматься освещением президентских выборов в России. В 2015 году политическому деятелю СКРФ заочно предъявило обвинение в убийстве мэра Нефтеюганска.

Ходорковский хочет повлиять на президентские выборы в России

 

Со своего официального информационного ресурса предприниматель и политический деятель Михаил Ходорковский будет освещать течение выборов президента России. Кроме того, Ходорковский проанализировал статьи Дмитрия Орешкина и Александра Кынева касательно байкота Навального из-за отказа в участии в выборах.

Политический деятель сделал вывод, что неважно кого допустят к выборам, ведь победитель предопределён. Власть в стране можно сменить не благодаря выборам, а благодаря революции, причем в силовом варианте.

Кроме того, Ходорковский уверен, что предстоящие выборы окажутся фальсифицированными, однако работа наблюдателей необходима, чтобы зафиксировать это. Вместе с тем отказ от участия в выборах со стороны избирателей политический деятель считает трусостью, похожей на безразличие.

В 2014 году Ходорковский говорил о собственных амбициях к участию в президентских выборах. В 2015 СКРФ заочно выдвинул против него обвинения в убийстве мэра города Нефтеюганска.
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