В эфире американского канала специалист по безопасности заявил, что «смелая хитроумная операция российских спецслужб» достигла своей цели – затронула все сферы деятельности США: политику, правоохранительные органы, соцсферу. Хейден подчеркивает, что Трамп должен оперативно вмешаться в ситуацию. Американскому лидеру он рекомендует сообщить Кремлю, что знает о том, кто вмешался в процесс выборов в Соединенных Штатах.
Дональд Трамп в свою очередь поместил материалы о «российском сговоре» в список фейковых новостей, и они попали в топ рейтинга. Четыре материала предоставил канал, который интервьюировал Хейдена. Президент США не скрывает, что считает «российский сговор» величайшей мистификацией в истории его страны. Ее используют, чтобы обмануть простых американцев и манипулировать ими.