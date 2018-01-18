«Вмешательство РФ» в выборы в США сравнили с терактом 11 сентября

Западные эксперты сравнили «вмешательство РФ» в выборы в США терактом 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. Генерал в отставке Майкл Хейден назвал действия Москвы «ударом по слабому месту». Решить эту ситуацию, по мнению эксперта, может только президент Трамп. Для этого эксперт должен прибегнуть к «внештатным методам».

Дарья Светозарова

В эфире американского канала специалист по безопасности заявил, что «смелая хитроумная операция российских спецслужб» достигла своей цели – затронула все сферы деятельности США: политику, правоохранительные органы, соцсферу. Хейден подчеркивает, что Трамп должен оперативно вмешаться в ситуацию. Американскому лидеру он рекомендует сообщить Кремлю, что знает о том, кто вмешался в процесс выборов в Соединенных Штатах.Дональд Трамп в свою очередь поместил материалы о «российском сговоре» в список фейковых новостей, и они попали в топ рейтинга. Четыре материала предоставил канал, который интервьюировал Хейдена. Президент США не скрывает, что считает «российский сговор» величайшей мистификацией в истории его страны. Ее используют, чтобы обмануть простых американцев и манипулировать ими.