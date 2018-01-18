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| | ДНР о Минских переговорах 2018: Украина не объяснила целесообразность реитеграции

ДНР о Минских переговорах 2018: Украина не объяснила целесообразность реитеграции

Вчера, 19:50
Украинской стороной не был аргументирован закон про реинтеграцию территории Донбасса, неподконтрольной Украине, заявила пресс-секретарь Дениса Пушилина Виктория Талакина. Во время обмена пленными Пушилин подчеркивал нарушения, допущенные со стороны Украины.

ДНР о Минских переговорах 2018: Украина не объяснила целесообразность реитеграции

 

Пресс-секретарем Дениса Пушилина было сообщено, что украинская сторона не смогла аргументировать необходимость закона про реинтеграция для Донбасса. По мнению главы ДНР, данный закон позволит украинским военным активизировать военное вмешательство.

Согласно принятому законопроекту, территория Донбасса, которая на данный момент не подконтрольна Украине, должна официально считаться оккупированной, а странной агрессором признается Российская Федерация.

В конце прошлого года полпред Денис Пушилин информировал о замеченных нарушениях в обмене пленными со стороны украинской стороны: количество обвиняемых было неточным, отсутствовали документы у освобождаемых лиц, а физическое состояние военнопленных было неудовлетворительным.
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