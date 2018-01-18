ФСБ хотят изменит политику на границе России

Федеральной службе безопасности не нравится алгоритмы работы на российской границе.

В среду появился указ, который был разработан членами ФСБ. Этот закон меняется впервые, до этого его разрабатывал Борис Ельцин в 1996 году. В связи с тем, что мир стал жить в новом ритме, ФСБ решила изменить законы работы погранслужбы.Из-за того, что Россия окружена многими странами, ей нужен более бдительный подход. Создателями указа были описаны угрозы, которые провоцируют на конфликты между странами, а также их дальнейшее предотвращение.«Очень своевременный документ, может, даже его нужно было принять раньше…», - заявил Алексей Чепа, который является заместителем комитета международных дел.Россия также отметила, что данный документ не является поводом для территориальных конфликтов.