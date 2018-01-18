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| | Пресс-секретарь Шойгу Марковская завела Instagram-акаунт

Пресс-секретарь Шойгу Марковская завела Instagram-акаунт

Вчера, 19:06
У пресс-секретаря главы Минобороны Сергея Шойгу Россияны Марковской появился аккаунт в Instagram. Она опубликовала снимки министра с иностранными военными.

Пресс-секретарь Шойгу Марковская завела Instagram-акаунт

 

На странице Марковской появились изображения министра обороны РФ Шойгу с шефом Генерального штаба турецкой армии Хулуси Акарой и руководителем разведки Турции Хаканом Фиданом. По мнению Марковской, высокопоставленные военнослужащие обговаривали ситуацию на Ближнем Востоке, а также иные важные темы, которые являют взаимный интерес. Пресс-секретарь главы Минобороны сообщает, что данная встреча состоялась в конструктивном ключе. В настоящее время в аккаунте Марковской только пять изображений.

Осенью ушедшего года корреспондента "Звезды" Россияну Марковскую утвердили новым пресс-секретарем министра обороны РФ Сергея Шойгу. На данную должность она заступила в 26-летнем возрасте. Она выпускник журфака Дальневосточного федерального университета.
Никита Готский
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