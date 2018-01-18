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| | Василий Уткин обозвал сподвижника Навального «фееричным обсосом»

Василий Уткин обозвал сподвижника Навального «фееричным обсосом»

Сегодня, 14:52
Небезызвестный спортивный комментатор Василий Уткин весьма эмоционально прокомментировал скандальную дискуссию Ксении Собчак с близким союзником ее конкурента Алексея Навального Леонидом Волковым. Беседа Ксении Анатольевны и соратника ее неудавшегося конкурента в борьбе за президентский пост транслировалась в эфире отечественных радиостанций.

Василий Уткин обозвал сподвижника Навального «фееричным обсосом»

 

Скандал, который не оставил равнодушным спортивного комментатора, случился во время передачи, вести которую в эфире радиостанции должен был Волков. Собчак же потребовала от соратника антикоррупционера извинений за ее травлю в соцсетях. Как оказалось, Алексей Навальный и его союзники обвинили конкурентку в том, что она вела корпоратив на Бали – курорте в Индонезии. Ксения заявила, что считает эти обвинения необоснованными. По ее словам, на Бали она ездила по приглашению, и ничего там не вела.

Волков так и не смог возразить Собчак и сказать в свое оправдание что-то существенное. Извиниться перед ней за клевету он также не пожелал. Василий Уткин отреагировал на этот инцидент ярким комментарием в соцсети. Сторонника Навального она назвал «феерическим закомплексованным обсосом».
Дарья Светозарова
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