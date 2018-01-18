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| | Порошенко считает приятие закона о Донбассе "сигналом" для Донбасса и Крыма

Порошенко считает приятие закона о Донбассе "сигналом" для Донбасса и Крыма

Сегодня, 13:45
Петр Порошенко, являющийся президентом Украины, заявил о том, что принятый в четверг законопроект относительно реинтеграции Донбасса можно считать явным сигналом, повествующий о том, что Крым, как и сам Донбасс, являются частью украинского государства.

Порошенко считает приятие закона о Донбассе "сигналом" для Донбасса и Крыма

 

Порошенко заметил, что вопреки любым невзгодам украинское правительство будет использовать политико-дипломатические методы для того, чтобы добиться окончательной реинтеграции украинских земель, которые в данный момент оказались оккупированными. После голосования в Раде, которое утвердило принятие соответствующего законопроекта о Донбассе, данные заявления были обнародованы украинским президентом в его официальном Facebook-аккаунте.

Стоит отметить, в принятом законопроекте российская сторона указывается как «агрессор», а юго-восточный регион Украины объявляется «оккупированным». Принятый закон позволяет украинской стороне инициировать любые военные действия на востоке страны без публичного объявления о начале военного конфликта.
Александр Вест
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