Верховная Рада Украины приняла закон о реинтеграции Донбасса

Верховная Рада Украины в целом утвердила закон о реинтеграции Донбасса. Проект вступит в силу после подписания его президентом страны.

Виктория Озерова

Сегодня парламент Украины проголосовал за принятие закона о реинтеграции Донбасса. Поддержали инициативу 280 депутатов при минимуме в 226. В соответствии с документом, территория конфликта признается «оккупированной», а РФ – «агрессором», несмотря на многократные уверения России, что она не имеет никакого отношения к событиям на юго-востоке Украины. Также законом признается первоочередное значение резолюции Совбеза ООН в урегулировании конфликта и дается право президенту использовать армию на Донбассе в мирное время. Теперь Украина сможет законно применять военную силу в зоне конфликта без объявления войны.В ДНР данный законопроект считают попыткой Киева развязать очередной виток войны. В ЛНР документ назвали противоречащим минским соглашениям.