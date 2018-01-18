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| | Верховная Рада Украины приняла закон о реинтеграции Донбасса

Верховная Рада Украины приняла закон о реинтеграции Донбасса

Сегодня, 13:19
Верховная Рада Украины в целом утвердила закон о реинтеграции Донбасса. Проект вступит в силу после подписания его президентом страны.

Верховная Рада Украины приняла закон о реинтеграции Донбасса

 

Сегодня парламент Украины проголосовал за принятие закона о реинтеграции Донбасса. Поддержали инициативу 280 депутатов при минимуме в 226. В соответствии с документом, территория конфликта признается «оккупированной», а РФ – «агрессором», несмотря на многократные уверения России, что она не имеет никакого отношения к событиям на юго-востоке Украины. Также законом признается первоочередное значение резолюции Совбеза ООН в урегулировании конфликта и дается право президенту использовать армию на Донбассе в мирное время. Теперь Украина сможет законно применять военную силу в зоне конфликта без объявления войны.

В ДНР данный законопроект считают попыткой Киева развязать очередной виток войны. В ЛНР документ назвали противоречащим минским соглашениям.
Виктория Озерова
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В ЛНР прокомментировали принятие закона о реинтеграции Донбасса

В пятницу, 6 октября, Верховная рада Украины приняла законопроект о реинтеграции Донбасса, внесенный президентом страны Петром Порошенко, в первом чтении.

Рада в первом чтении приняла законопроект о реинтеграции Донбасса
Рада в первом чтении приняла законопроект о реинтеграции Донбасса

Документ с поправками, исключающими приоритетное значение в реализации Минских соглашений для урегулирования конфликта на востоке Украины приняли представители

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