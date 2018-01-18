Навальный решила обжаловать отказ в допуске к президентским выборам

Глава российской оппозиции Алексей Навальный обжаловал указ об отказе по допуску его к выборам президента в 2018 году. На данный момент он обратился в президиум Верховного суда РФ с соответствующей жалобой. Пока что его иск к рассмотрению не принят. Навальный ссылается на то, что собрал значительно больше голосов среди народа относительно выдвижения кандидатом в президенты.

« Нами была подана надзорная жалоба, в которой мы попросили президиум Верховного суда выступить с отменой решений от нижестоящих судебных инстанций», - заявил юрист Иван Жданов, который представляет интересы оппозиционера.

В свою очередь, в Верховном суде заявили, что жалоба уже зарегистрирована, но пока что не назначена к рассмотрению. Как известно, 25 декабря ЦИК РФ отказали группе избирателей, которая была создана для поддержки самовыдвиженца Навального. В качестве официальной причины названо отсутствие у него пассивного избирательного права.

Помимо этого, оппозиционеру было отказано в принятии иска о признании решения ЦИК незаконным. Навальный совместно со своими представителями настаивают на том, что федеральный закон о выборах президента полностью противоречит конституционным параметрам страны. Оппозиционер в связи с этим уже обратился в Конституционный суд РФ.

Николай Офицеров