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| | Олег Ляшко назвал власти Украины "агентами Кремля"

Олег Ляшко назвал власти Украины "агентами Кремля"

Сегодня, 12:09
Украинский политик Олег Ляшко жестко раскритиковал правительство страны. Он считает, власти боятся России и не хотят признать ее агрессором.

Олег Ляшко назвал власти Украины "агентами Кремля"

 

Лидер "Радикальной партии" Украины Олег Ляшко подверг жесткой критике власти государства. По его мнению, нынешняя стратегия режима Петра Порошенко слабость. Политик утверждает, что правительство готово дать свое согласие на мир и "просить милости у Путина", а также равнодушно относиться к национальным производителям и просить у западной стороны очередной кредит. Также он указал на массовую коррупцию в государстве, где власти имущие создают, по словам Ляшко, отдельные суды, вместо того, дабы уволить всех виновных судей и прокуроров.

Председатель "Радикальной партии" называет власти Украины "агентами Кремля". Он уверяет, что в данной ситуации стране нужно проявить силу. Мощная экономика, антипутинский фронт, сильная армия и оборона, международные санкции все это, по мнению Олега Ляшко, смогут повлиять на обстановку и возвращение Донбасса. Он отрицает всяческие мысли о "дружбе" с РФ и предлагает бороться совсем иначе, с точки зрения силы.
Никита Готский
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