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| | Песков рассказал о самых нелюбимых вещах Путина

Песков рассказал о самых нелюбимых вещах Путина

Сегодня, 11:31
В рамках очередного выпуска весьма популярной телевизионной передачи под названием "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" Дмитрий Песков, являющийся официальным пресс-секретарём Владимира Путина, рассказал о самых нелюбимых вещах президента.

Песков рассказал о самых нелюбимых вещах Путина

 

В Instagram-аккаунте Наилии Аскер-зади появился отрывок из телепередачи, гостем которой стал Дмитрий Песков. Телеведущая заметила, что огромных трудов стоило записать программу с участием пресс-секретаря президента, учитывая его повседневный загруженный рабочий график. В опубликованном видеоролике содержалась нарезка из программы, которая вскоре выйдет в эфир популярного телеканала «Россия-1». В беседе с Наилией Песков заявил, что Путин терпеть не может, когда люди проявляют свою некомпетентность, или лгут.

Отметим, что в программе телеведущая также узнала у Дмитрия Пескова о том, как ему удаётся совмещать работу и семейную жизнь. По словам пресс-секретаря российского президента, это даётся ему весьма непросто, так как его жена, как и он сам, имеет весьма плотный рабочий график.
Александр Вест
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