Трамп обвинил россиян в содействии КНДР

С очередным весьма скандальным заявлением в адрес россиян выступил президент США Дональд Трамп, обвинив российскую сторону в содействии КНДР. Трамп заметил, что действия россиян приводят к тому, что Пхеньян с каждым днём наращивает ядерный потенциал.

Александр Вест

Дональд Трамп заявил, что российская сторона не желает помогать США в решении проблемы с Северной Кореей. По его словам, из-за бездействия России Северная Корея с каждым днём приближается к созданию ракеты, которая могла бы достичь Соединенные Штаты Америки. Помимо этого, Трамп заметил, что правительство Москвы намеренно содействует КНДР в уклонении от санкций, назначенных ООН. Также американский президент добавил, что Барак Обама, Билл Клинтон, а также Джордж Буш – младший бездействовали по отношению к урегулированию северокорейского кризиса.Трамп пояснил, что Владимир Путин обладает достаточными полномочиями, чтобы в значительной степени повлиять на решение вопроса с КНДР, однако, в данный момент низкий уровень отношений между США и Россией не позволяет надеяться на такой исход.