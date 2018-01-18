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| | Трамп обвинил россиян в содействии КНДР

Трамп обвинил россиян в содействии КНДР

Сегодня, 09:58
С очередным весьма скандальным заявлением в адрес россиян выступил президент США Дональд Трамп, обвинив российскую сторону в содействии КНДР. Трамп заметил, что действия россиян приводят к тому, что Пхеньян с каждым днём наращивает ядерный потенциал.

Трамп обвинил россиян в содействии КНДР

 

Дональд Трамп заявил, что российская сторона не желает помогать США в решении проблемы с Северной Кореей. По его словам, из-за бездействия России Северная Корея с каждым днём приближается к созданию ракеты, которая могла бы достичь Соединенные Штаты Америки. Помимо этого, Трамп заметил, что правительство Москвы намеренно содействует КНДР в уклонении от санкций, назначенных ООН. Также американский президент добавил, что Барак Обама, Билл Клинтон, а также Джордж Буш – младший бездействовали по отношению к урегулированию северокорейского кризиса.

Трамп пояснил, что Владимир Путин обладает достаточными полномочиями, чтобы в значительной степени повлиять на решение вопроса с КНДР, однако, в данный момент низкий уровень отношений между США и Россией не позволяет надеяться на такой исход.
Александр Вест
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