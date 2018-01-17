На Украине увеличили бюджет оборонного заказа до 732 млн долларов

На Украине решили более чем на треть увеличить бюджет оборонного заказа. В 2018 сумма превысит 700 миллионов долларов. Об этом проинформировал президент страны Петр Порошенко.

Виктория Озерова

Пресс-служба украинского лидера Петра Порошенко сообщила о планах на текущий год. В 2018 на Украине решили увеличить объем оборонного заказа почти на 40 процентов по сравнению с прошедшим годом. Так в текущем году планируется увеличения бюджета на данные нужды почти до 22 миллиардов гривен, что превышает 730 миллионов долларов.Напомним, что в текущем году бюджет Украины заложил значительные суммы на оборонную отрасль, значительно увеличив таким образом расходы на оборону. На армию, в соответствии с документом, выделят на 25 процентов больше средств, чем в прошедшем году.