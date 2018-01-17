Внебрачный сын: Энрике Иглесиас и Анна Курникова показали детей

Мнения

Внебрачный сын: Энрике Иглесиас и Анна Курникова показали детей

Снимки новорожденных малышей опубликовали Курникова и Иглесиас в соцсетях.

Крупнейшая затопленная пещера обнаружена в Мексике: Что скрывается на дне находки?

От Редактора

Крупнейшая затопленная пещера обнаружена в Мексике: Что скрывается на дне находки?

Артефакты, рельеф и тайна.

Сюжеты :

Ольга Бузова выложила сексуальное видео «себя любимой» в воде В Исландии женщина сняла на видео 2 круглых НЛО Учёные: Гигиена полости рта предотвращает развитие рака Робот-ребёнок нашёл самое грязное место в доме In your head, Zombie! 46-летняя солистка The Cranberries Долорес О’Риордан скончалась в Лондоне «Дочь всё видит и слышит»: Поклонники Даны Борисовой шокированы истинным лицом кумира, которое открылось на новом шоу «Синтоловый качок» Кирилл Терёшин принялся увеличивать губы Учёные: Новый тест предсказывает эффективность лечения рака крови Около 1500 людей эвакуированы из–за извержения вулкана в Папуа - Новая Гвинея Анна Семенович поделилась грудью с Галыгиным и Хрусталёвым Фанатам перестала нравиться голая Наталья Рудова Парень, изнасиловавший Шурыгину, станет видеоблогером
| | На Украине увеличили бюджет оборонного заказа до 732 млн долларов

На Украине увеличили бюджет оборонного заказа до 732 млн долларов

Вчера, 20:32
На Украине решили более чем на треть увеличить бюджет оборонного заказа. В 2018 сумма превысит 700 миллионов долларов. Об этом проинформировал президент страны Петр Порошенко.

На Украине увеличили бюджет оборонного заказа до 732 млн долларов

 

Пресс-служба украинского лидера Петра Порошенко сообщила о планах на текущий год. В 2018 на Украине решили увеличить объем оборонного заказа почти на 40 процентов по сравнению с прошедшим годом. Так в текущем году планируется увеличения бюджета на данные нужды почти до 22 миллиардов гривен, что превышает 730 миллионов долларов.

Напомним, что в текущем году бюджет Украины заложил значительные суммы на оборонную отрасль, значительно увеличив таким образом расходы на оборону. На армию, в соответствии с документом, выделят на 25 процентов больше средств, чем в прошедшем году.
Виктория Озерова
Новости по теме
Порошенко утвердил бюджет Украины на 2018 год
Порошенко утвердил бюджет Украины на 2018 год

Петр Порошенко утвердил бюджет Украины на 2018 год, подписав соответствующий документ. О подписании документа, утверждённого украинским парламентом, сообщила

Порошенко: Сенат США выделит Украине 500 млн долларов
Порошенко: Сенат США выделит Украине 500 млн долларов

Американский сенат одобрил законопроект об оборонном бюджете, который предусматривает выделение Украине 500 миллионов долларов. Об этом сообщает глава

Указ о расходах на силовиков в 2015 году подписал Петр Порошенко
Указ о расходах на силовиков в 2015 году подписал Петр Порошенко

Поддержав предложения СНБО Украины от 20 декабря, президент Украины Петр Порошенко утвердил указом расходы Украины на вооружение, мобилизацию населения и

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости