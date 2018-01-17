Россия обвинила Комитет защиты журналистов из США в двойных стандартах

В посольстве РФ в США заявили, что Комитет защиты журналистов, базирующийся в Штатах, проявляет двойные стандарты при отстаивании интересов СМИ.

Виктория Озерова

В посольстве РФ в США дали комментарии по поводу требования властей США к новостному агентству Sputnik оформить ресурс как иностранного агента. В ведомстве отметили, что при этом Комитет по защите журналистов не проявил никакой активности. По мнению дипмиссии, организация должна была выступить с призывами об отмене закона, мешающего свободному распространению информации, чего, по непонятным причинам, делать не стала. В посольстве напомнили о неизбежности ответных мер со стороны РФ.Также в ведомстве отметили, что КЗЖ не выступил против переезда в США украинского «Миротворца», хотя еще два года назад организация осуждала действия сайта. Такое поведение Комитета красноречиво говорит о двойных стандартах организации, заключили в посольстве.