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| | Россия обвинила Комитет защиты журналистов из США в двойных стандартах

Россия обвинила Комитет защиты журналистов из США в двойных стандартах

Вчера, 20:27
В посольстве РФ в США заявили, что Комитет защиты журналистов, базирующийся в Штатах, проявляет двойные стандарты при отстаивании интересов СМИ.

Россия обвинила Комитет защиты журналистов из США в двойных стандартах

 

В посольстве РФ в США дали комментарии по поводу требования властей США к новостному агентству Sputnik оформить ресурс как иностранного агента. В ведомстве отметили, что при этом Комитет по защите журналистов не проявил никакой активности. По мнению дипмиссии, организация должна была выступить с призывами об отмене закона, мешающего свободному распространению информации, чего, по непонятным причинам, делать не стала. В посольстве напомнили о неизбежности ответных мер со стороны РФ.

Также в ведомстве отметили, что КЗЖ не выступил против переезда в США украинского «Миротворца», хотя еще два года назад организация осуждала действия сайта. Такое поведение Комитета красноречиво говорит о двойных стандартах организации, заключили в посольстве.
Виктория Озерова
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