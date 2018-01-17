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| | Евросоюз и США боятся «потери» Чехии и Италии

Евросоюз и США боятся «потери» Чехии и Италии

Вчера, 20:04
Европейский союз и США взволнованы политической ситуацией в Чехии и Италии. В Чехии уже состоялись выборы президента, а в Италии грядут парламентские выборы.

Евросоюз и США боятся «потери» Чехии и Италии

 

Ведущие западные страны пытаются спрогнозировать дальнейшее развитие событий, которое им видится неоднозначным. Президентом Чехии стал «промосковский» кандидат Милош Земан набрал 39% в первом туре. Теперь западные политические элиты желают ему уступить оппоненту во втором туре. В Италии дела, по мнению членов ЕС, обстоят не лучше. Вероятные претенденты на победу «Движение пяти звезд», которое объединило скептиков Евросоюза, коалиция Сильвио Берлусконе, который слывет симпатиком президента РФ Владимира Путина.

Пугают западных экспертов и рекомендации Земана согражданам учить русский язык, и его приоритеты, где первое место занимает Москва, а потом уже Брюссель. Италия же хочет последовать примеру Великобритании и выйти из ЕС. Это вполне вероятно, если победят евроскептики. Отмечается, что любой исход голосования в Италии устроит Кремль.
Дарья Светозарова
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