Путин поел пастилы в Коломне

Российский глава государства Владимир Путин побывал с визитом на выставке в Коломне. Там лидер РФ отведал медовой пастилы, и дал попробовать ее губернатору Подмосковья.

Владимир Путин сегодня побывал на выставке в Коломне, которая предназначена для показа проектов создания комфортной городской среды. Российский лидер был там вместе со своими друзьями-политиками.За время пребывания на выставке, глава государства успел пересмотреть несколько интересных стендов от Подмосковья и Сарапула. Также он не забыл посмотреть на выставку Министерства строительства.Владимир Путин был доволен работой исследователей и архитекторов. Запомнился он больше всего тем, что во время пребывания решил приобрести медовую пастилу. При этом, президент поделился лакомством и с главой Подмосковья Андреем Воробьевым.Для российского политика это уже не первый случай раздачи лакомств во время важных собраний. Например, ранее он предложил мороженое делегации правительства, когда посещали авиасалон в Жуковском. Политики вместе отведали холодную сладость.