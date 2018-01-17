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| | Путин поел пастилы в Коломне

Путин поел пастилы в Коломне

Вчера, 19:24
Российский глава государства Владимир Путин побывал с визитом на выставке в Коломне. Там лидер РФ отведал медовой пастилы, и дал попробовать ее губернатору Подмосковья.

Путин поел пастилы в Коломне

 

Владимир Путин сегодня побывал на выставке в Коломне, которая предназначена для показа проектов создания комфортной городской среды. Российский лидер был там вместе со своими друзьями-политиками.

За время пребывания на выставке, глава государства успел пересмотреть несколько интересных стендов от Подмосковья и Сарапула. Также он не забыл посмотреть на выставку Министерства строительства.

Владимир Путин был доволен работой исследователей и архитекторов. Запомнился он больше всего тем, что во время пребывания решил приобрести медовую пастилу. При этом, президент поделился лакомством и с главой Подмосковья Андреем Воробьевым.

Для российского политика это уже не первый случай раздачи лакомств во время важных собраний. Например, ранее он предложил мороженое делегации правительства, когда посещали авиасалон в Жуковском. Политики вместе отведали холодную сладость.
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