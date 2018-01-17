В Раде настоятельно рекомендуют провести психиатрическую экспертизу Поклонской

Депутат Верховной Рады Украины Игорь Мусийчук обратился с официальным заявлением в Центр социальной адаптации имени Сербского с просьбой провести принудительную психиатрическую экспертизу народной избраннице Госдумы РФ Наталье Поклонсокой.

Домбровский Сергей

Мусийчук сомневается в том, что российский политик является здоровым человеком с хорошо развитым логическим мышлением. Депутат Рады решил вызвать психиатров Поклонской после того, как она отправила заявление Генеральному прокурору Украины Юрию Луценко с просьбой провести расследование относительно некоторых государственных деятелей страны. По мнению Мусийчука, психическое здоровье Поклонской на фоне происшествий последних лет сильно пошатнулось и требуется вмешательство докторов, дабы изменить положение.Ранее представитель Генпрокуратуры Украины Андрей Лысенко советовал Поклонской посетить страну, если она имеет претензии к определенным политикам. Он обещал решить все вопросы в личном диалоге с народной избранницей.