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| | В Раде настоятельно рекомендуют провести психиатрическую экспертизу Поклонской

В Раде настоятельно рекомендуют провести психиатрическую экспертизу Поклонской

Вчера, 18:43
Депутат Верховной Рады Украины Игорь Мусийчук обратился с официальным заявлением в Центр социальной адаптации имени Сербского с просьбой провести принудительную психиатрическую экспертизу народной избраннице Госдумы РФ Наталье Поклонсокой.

В Раде настоятельно рекомендуют провести психиатрическую экспертизу Поклонской

 

Мусийчук сомневается в том, что российский политик является здоровым человеком с хорошо развитым логическим мышлением. Депутат Рады решил вызвать психиатров Поклонской после того, как она отправила заявление Генеральному прокурору Украины Юрию Луценко с просьбой провести расследование относительно некоторых государственных деятелей страны. По мнению Мусийчука, психическое здоровье Поклонской на фоне происшествий последних лет сильно пошатнулось и требуется вмешательство докторов, дабы изменить положение.

Ранее представитель Генпрокуратуры Украины Андрей Лысенко советовал Поклонской посетить страну, если она имеет претензии к определенным политикам. Он обещал решить все вопросы в личном диалоге с народной избранницей.
Домбровский Сергей
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