Навальный назвал ведомства, работающие против него

Оппозиционер Алексей Навальный обратился к народу за поддержкой. Политик перечислил ведомства, работающие против него. По словам бунтаря, власть в России занимается только тем, что разгоняет безобидные митинги, а на реальные проблемы в стране не обращает внимания.

Домбровский Сергей

Алексей Навальный составил перечень ведомств, мечтающих убрать его с политической арены. В список вошли: Федеральная служба безопасности (ФСБ), Министерство внутренних дел (МВД), Министерство юстиции, ЦИК, Финмониторинг, Департамент национальной политики, Роскомнадзор и Налоговая инспекция. Навальный пытался выдвинуть свою кандидатуру на пост главы России, но ее не приняли в Центральном избирательном комитете, из-за наличия судимости.Оппозиционер рассказал, как Минюст целенаправленно уничтожает его фонд «Пятое время года». С помощью этой организации Навальный собирал деньги на выборы. По словам политика, обычно властные структуры ищут официальные причины закрытия неугодных фондов. В этому случае решили действовать вообще без объяснений. Основанием для ликвидации организации стало обращение главы Кемеровской области, который поверил словам анонимов, пожаловавшихся в письме на толпы безработных, которые мешают им спокойно жить.