Собчак собирается продавать сгущенку заграницу

Кандидат в президенты Ксения Собчак на этот раз приехала в Омск, чтобы провести встречу с журналистами и похвалить сгущенку.

Происходила встреча в «МРК-Медиа». На мероприятии помимо журналистов и прессы находилисm бизнесмены. Странно, но до финансовых и бизнес вопросов Собчак дошла в последнюю очередь. Сами участники встречи не особо внимательно слушали кандидата в президенты, кроме Виктора Шкуренко. Он был самым внимательным и любопытным участником данной встречи.Много внимания ушло на сладость, а именно – сгущенку. Собчак сказала, что после общения с прессой и журналистами сходит в магазины Омска и купит себе этот замечательный продукт. Она считает, что омскую сгущенку нужно экспортировать заграницу.В прошлом году сладость смогла сделать конкуренцию многим товарам России и получила статус золотого лауреата.Ксения рассказала ещё о том, что очень мечтает создать свою партию. Средств на данный момент нет, чтобы подобная мечта стала явностью.