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| | Собчак собирается продавать сгущенку заграницу

Собчак собирается продавать сгущенку заграницу

Вчера, 17:54
Кандидат в президенты Ксения Собчак на этот раз приехала в Омск, чтобы провести встречу с журналистами и похвалить сгущенку.

Собчак собирается продавать сгущенку заграницу

 

Происходила встреча в «МРК-Медиа». На мероприятии помимо журналистов и прессы находилисm бизнесмены. Странно, но до финансовых и бизнес вопросов Собчак дошла в последнюю очередь. Сами участники встречи не особо внимательно слушали кандидата в президенты, кроме Виктора Шкуренко. Он был самым внимательным и любопытным участником данной встречи.

Много внимания ушло на сладость, а именно – сгущенку. Собчак сказала, что после общения с прессой и журналистами сходит в магазины Омска и купит себе этот замечательный продукт. Она считает, что омскую сгущенку нужно экспортировать заграницу.

В прошлом году сладость смогла сделать конкуренцию многим товарам России и получила статус золотого лауреата.

Ксения рассказала ещё о том, что очень мечтает создать свою партию. Средств на данный момент нет, чтобы подобная мечта стала явностью.
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