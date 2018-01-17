Госдума поддержала закон, запрещающий финансирование терроризма

Отмечается, что для таких мер у представителей закона должны быть веские основания. Среди таких оснований могут быть доказанное членство в террористических организациях или причастность к распространению оружия массового уничтожения.
Госдума поддержала закон, запрещающий финансирование терроризмаВчера, 17:58
Государственная Дума РФ не поддержала закон, запрещающий покупку сигарет лицам младше 21 года. Депутаты посчитали такие меры чрезмерным вмешательством в права
Госдума поддержала идею о создании награды имени Елизаветы Глинки. Ее будут вручать людям, которые внесли неоценимый вклад в благотворительность.
Государственная Дума поддержала инициативу создания в Крыму свободной экономической зоны.