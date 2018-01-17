Внебрачный сын: Энрике Иглесиас и Анна Курникова показали детей

Мнения

Внебрачный сын: Энрике Иглесиас и Анна Курникова показали детей

Снимки новорожденных малышей опубликовали Курникова и Иглесиас в соцсетях.

Крупнейшая затопленная пещера обнаружена в Мексике: Что скрывается на дне находки?

От Редактора

Крупнейшая затопленная пещера обнаружена в Мексике: Что скрывается на дне находки?

Артефакты, рельеф и тайна.

Сюжеты :

Ольга Бузова выложила сексуальное видео «себя любимой» в воде В Исландии женщина сняла на видео 2 круглых НЛО Учёные: Гигиена полости рта предотвращает развитие рака Робот-ребёнок нашёл самое грязное место в доме In your head, Zombie! 46-летняя солистка The Cranberries Долорес О’Риордан скончалась в Лондоне «Дочь всё видит и слышит»: Поклонники Даны Борисовой шокированы истинным лицом кумира, которое открылось на новом шоу «Синтоловый качок» Кирилл Терёшин принялся увеличивать губы Учёные: Новый тест предсказывает эффективность лечения рака крови Около 1500 людей эвакуированы из–за извержения вулкана в Папуа - Новая Гвинея Анна Семенович поделилась грудью с Галыгиным и Хрусталёвым Фанатам перестала нравиться голая Наталья Рудова Парень, изнасиловавший Шурыгину, станет видеоблогером
| | Госдума поддержала закон, запрещающий финансирование терроризма

Госдума поддержала закон, запрещающий финансирование терроризма

Вчера, 17:58
Госдума РФ поддержала законопроект, который направлен на борьбу с финансированием террористической деятельности. Документ предусматривает блокировку финансовых потоков тех сообществ, компаний и физических лиц, который причастны к терроризму или пособничеству.

Госдума поддержала закон, запрещающий финансирование терроризма

 

Отмечается, что для таких мер у представителей закона должны быть веские основания. Среди таких оснований могут быть доказанное членство в террористических организациях или причастность к распространению оружия массового уничтожения.
Дарья Светозарова
Новости по теме
Госдума не поддержала закон, запрещающий покупку сигарет лицам младше 21 года
Госдума не поддержала закон, запрещающий покупку сигарет лицам младше 21 года

Государственная Дума РФ не поддержала закон, запрещающий покупку сигарет лицам младше 21 года. Депутаты посчитали такие меры чрезмерным вмешательством в права

Госдума поддержала идею об учреждении награды в честь Доктора Лизы
Госдума поддержала идею об учреждении награды в честь Доктора Лизы

Госдума поддержала идею о создании награды имени Елизаветы Глинки. Ее будут вручать людям, которые внесли неоценимый вклад в благотворительность.

Госдума поддержала создание СЭЗ в Крыму
Госдума поддержала создание СЭЗ в Крыму

Государственная Дума поддержала инициативу создания в Крыму свободной экономической зоны.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости