Госдума поддержала закон, запрещающий финансирование терроризма

Госдума РФ поддержала законопроект, который направлен на борьбу с финансированием террористической деятельности. Документ предусматривает блокировку финансовых потоков тех сообществ, компаний и физических лиц, который причастны к терроризму или пособничеству.

Дарья Светозарова

Отмечается, что для таких мер у представителей закона должны быть веские основания. Среди таких оснований могут быть доказанное членство в террористических организациях или причастность к распространению оружия массового уничтожения.