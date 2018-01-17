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| | В Чувашии экс-любовник обвинил штаб Собчак в подделке голосов

В Чувашии экс-любовник обвинил штаб Собчак в подделке голосов

Вчера, 17:24
В Социальной сети Facebook бывший юрист избирательного штаба претендента на пост президента России Ксении Собчак Юрий Сидоров опубликовал официальное обращение, в котором рекомендует не учитывать полученные журналисткой в Чувашии голоса.

В Чувашии экс-любовник обвинил штаб Собчак в подделке голосов

 

По словам Сидорова, представители администрации республики приложили максимальные усилия, дабы люди поддержали ведущую, причем сделали это незаконным путем. Гражданам настоятельно рекомендовали отдать свой голос в пользу Собчак, угрожая неприятными последствиями в случае отказа. Руководители Чувашии назвали эти слова полнейшим вымыслом и советовали не обращать внимание на подобную глупость. В администрации республики считают, что голоса в поддержку ведущей собраны законно.

Глава избирательного штаба Собчак Дарья Комарова в Чувашии рассказала о своих любовных отношениях с Сидоровым. По ее словам, между ними произошел конфликт и теперь мужчина личные проблемы решил перенести в профессиональную плоскость. Юрист мстит своей экс-любовнице, а заложницей ситуации стала Собчак.
Домбровский Сергей
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