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| | Украина возобновляет поставки российского газа уже в этом году

Украина возобновляет поставки российского газа уже в этом году

Сегодня, 15:10
В Украине сообщили, что «Нафтогаз» уже в 2018 году должен начать покупку российского газа. Ежегодно украинская сторона будет приобретать от 5 миллиардов кубических метров газа.

Украина возобновляет поставки российского газа уже в этом году

 

Представители компании «Нафтогаз» сообщили журналистам накануне, что уже в 2018 году страна опять начнет покупать в России газ, но уже за сниженными ценами. Это стало возможным благодаря решению суда в Стокгольме.

Накануне Нового года в 2017 году Стокгольмский суд вынес решение по поводу долгов «Нафтогаза» «Газпрому». Украинская сторона была обязана оплатить все свои долги. Российская сторона должна теперь ежегодно поставлять в Украину от 5 миллиардов кубов газа по рыночным ценам. Ранее его стоимость для западного соседа была намного больше, чем для других европейских стран.

Ранее Украина приостановила покупку российского газа. Из-за этого цена на топливо для обычных жителей взросла в несколько раз. Теперь стран опять связывают экономические отношения. При этом, украинскому народу не стоит надеяться на снижение цен на отопление.
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