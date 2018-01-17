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| | Матвиенко призвала всех приходить на выборы и не устраивать провокации

Матвиенко призвала всех приходить на выборы и не устраивать провокации

Сегодня, 14:35
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась к СФ помочь в проведении президентских выборов, что пройдут в марте. Она заявила, что нужно избежать провокаций и добиться максимальной явки.

Матвиенко призвала всех приходить на выборы и не устраивать провокации

 

Валентина Матвиенко на днях заявила о том, что Совет Федерации начнет разрабатывать законопроекты для многих сфер внутренней политики России. Об этом попросил президент Владимир Путин. Одним из главных пунктов является обеспечение проведения выборов в стране.

Для того, чтобы президентские выборы прошли гладко и без провокаций, будут приглашены смотрители с других стран. Этот шаг станет одним из ключевых в подготовке. Также, будут предприниматься меры для улучшения явки избирателей на участки. В последние несколько лет процент населения, которое участвует в любых выборах, очень сильно снизился. Поэтому будут предприниматься все меры, чтобы изменить эту статистику.

На каждых выборах случаются провокации, потасовки, фальсификации. СФ пытается предпринять меры для того, чтобы избежать всех этих отрицательных проявлений. Кроме иностранных смотрителей, на выборах будет усилено работать охрана. Учет и подсчет голосов избирателей будет модернизирован, что поможет избежать фальсификации.

Кроме всего этого, чиновники пытаются предпринять меры, чтобы избежать влияния на выборы со стороны других государств.
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