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| | Правительство Чехии объявило о своей отставке

Правительство Чехии объявило о своей отставке

Сегодня, 14:03
До того, как Милош Земан, являющийся президентом Чехии, не утвердит новый состав кабинета министров, правительство страны продолжит выполнение своих прямых полномочий, не смотря на то, что оно публично сообщило о своей отставке.

Правительство Чехии объявило о своей отставке

 

Отметим, в ряде европейских СМИ ранее появилась информация о том, что палата депутатов, относящаяся к чешскому парламенту, выказала недоверие относительно правительства страны. В связи с этим Андрей Бабиш, являющийся премьер-министром Чехии, объявил о своём желании провести личную встречу с Милошем Земаном.

Отметим, что Бабиш, возглавляющий чешское правительство, также объявил о том, что уходит в отставку. Напомним, недоверие чешскому парламенту было выказано в связи с тем, что относительно Бабиша в данный момент ведётся официальное расследование, в котором политика подозревают в незаконном получении субсидий.
Александр Вест
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