Правительство Чехии объявило о своей отставке

Отметим, в ряде европейских СМИ ранее появилась информация о том, что палата депутатов, относящаяся к чешскому парламенту, выказала недоверие относительно правительства страны. В связи с этим Андрей Бабиш, являющийся премьер-министром Чехии, объявил о своём желании провести личную встречу с Милошем Земаном.
Отметим, что Бабиш, возглавляющий чешское правительство, также объявил о том, что уходит в отставку. Напомним, недоверие чешскому парламенту было выказано в связи с тем, что относительно Бабиша в данный момент ведётся официальное расследование, в котором политика подозревают в незаконном получении субсидий.