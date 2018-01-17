Правительство Чехии объявило о своей отставке

До того, как Милош Земан, являющийся президентом Чехии, не утвердит новый состав кабинета министров, правительство страны продолжит выполнение своих прямых полномочий, не смотря на то, что оно публично сообщило о своей отставке.

Александр Вест

Отметим, в ряде европейских СМИ ранее появилась информация о том, что палата депутатов, относящаяся к чешскому парламенту, выказала недоверие относительно правительства страны. В связи с этим Андрей Бабиш, являющийся премьер-министром Чехии, объявил о своём желании провести личную встречу с Милошем Земаном.Отметим, что Бабиш, возглавляющий чешское правительство, также объявил о том, что уходит в отставку. Напомним, недоверие чешскому парламенту было выказано в связи с тем, что относительно Бабиша в данный момент ведётся официальное расследование, в котором политика подозревают в незаконном получении субсидий.