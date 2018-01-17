Песков уверил россиян в отменном здоровье Путина

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что проблем со здоровьем глава государства не испытывает. По словам Пескова, Владимир Владимирович может дать фору любому.

Дарья Светозарова

Необходимость сделать заявление на эту тему возникла на фоне медобследования американского лидера Дональда Трампа. После всех соответствующих процедур медики Белого дома заключили, что 45 президент США здоров по всем параметрам. Пресс-секретарь Путина заявил, что в российском законодательстве нет нормы, согласно которой глава государства должен в обязательном порядке проходить подобное обследование.Песков добавил, что о подготовке таких норм ему также ничего неизвестно. Более того, закон РФ не предусматривает обязательное информирование населения о состоянии здоровья российского лидера.