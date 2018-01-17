Песков уверил россиян в отменном здоровье Путина

Необходимость сделать заявление на эту тему возникла на фоне медобследования американского лидера Дональда Трампа. После всех соответствующих процедур медики Белого дома заключили, что 45 президент США здоров по всем параметрам. Пресс-секретарь Путина заявил, что в российском законодательстве нет нормы, согласно которой глава государства должен в обязательном порядке проходить подобное обследование.
Песков добавил, что о подготовке таких норм ему также ничего неизвестно. Более того, закон РФ не предусматривает обязательное информирование населения о состоянии здоровья российского лидера.