Жириновский сократит разницу между зарплатами начальника и подчиненного

Жириновский сократит разницу между зарплатами начальника и подчиненногоСегодня, 13:21
Вновь представители ЛДПР предложили переименовать Волгоград в Сталинград. Данные об этом значатся на официальном сайте фракции либерал-демократов. Председатель
Сегодня,28 июня, в ходе предвыборного съезда был принят список кандидатов в депутаты от ЛДПР, который возглавил Владимир Жириновский. Съезд представителей
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский разберется с депутатами своей партии за то, что они допустили кучу ошибок в пояснительной записке к законопроекту,