Внебрачный сын: Энрике Иглесиас и Анна Курникова показали детей

Мнения

Внебрачный сын: Энрике Иглесиас и Анна Курникова показали детей

Снимки новорожденных малышей опубликовали Курникова и Иглесиас в соцсетях.

Крупнейшая затопленная пещера обнаружена в Мексике: Что скрывается на дне находки?

От Редактора

Крупнейшая затопленная пещера обнаружена в Мексике: Что скрывается на дне находки?

Артефакты, рельеф и тайна.

Сюжеты :

Ольга Бузова выложила сексуальное видео «себя любимой» в воде В Исландии женщина сняла на видео 2 круглых НЛО Учёные: Гигиена полости рта предотвращает развитие рака Робот-ребёнок нашёл самое грязное место в доме In your head, Zombie! 46-летняя солистка The Cranberries Долорес О’Риордан скончалась в Лондоне «Дочь всё видит и слышит»: Поклонники Даны Борисовой шокированы истинным лицом кумира, которое открылось на новом шоу «Синтоловый качок» Кирилл Терёшин принялся увеличивать губы Учёные: Новый тест предсказывает эффективность лечения рака крови Около 1500 людей эвакуированы из–за извержения вулкана в Папуа - Новая Гвинея Анна Семенович поделилась грудью с Галыгиным и Хрусталёвым Фанатам перестала нравиться голая Наталья Рудова Парень, изнасиловавший Шурыгину, станет видеоблогером
| | Жириновский сократит разницу между зарплатами начальника и подчиненного

Жириновский сократит разницу между зарплатами начальника и подчиненного

Сегодня, 13:21
Владимир Жириновский, глава фракции ЛДПР, заявил о том, что им и дружными ему депутатами был подготовлен законопроект, который направлен на то, чтобы значительно снизить различие по зарплатам в Российской Федерации. В частности, скандальный политик обмолвился о том, что планирует достичь этого не ради раскрутки своей президентской кампании.
 

Жириновский сократит разницу между зарплатами начальника и подчиненного

 

«Нами была подготовлена инициатива, чтобы разница в зарплате проявлялась на законодательном уровне. Между самыми высокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми специалистами разница не должна превышать десяти раз. Это соответствующий европейский стандарт, которого следует придерживаться и нам», - заявил парламентарий.
 
Считается, что если разница достигает 18 раз и более, то эта ситуация уже максимально напоминает «предреволюционную ситуацию». В России, утверждает Жириновский, зарплаты иногда на одном и том же предприятии могут различаться в несколько десятков раз. Глава ЛДПР уверяет, что такая ситуация не нормальна и ее следует решать.

Николай Офицеров
Новости по теме
Жириновский объяснил причины переименования Волгограда
Жириновский объяснил причины переименования Волгограда

Вновь представители ЛДПР предложили переименовать Волгоград в Сталинград. Данные об этом значатся на официальном сайте фракции либерал-демократов. Председатель

Список кандидатов в депутаты от ЛДПР возглавил Жириновский
Список кандидатов в депутаты от ЛДПР возглавил Жириновский

Сегодня,28 июня, в ходе предвыборного съезда был принят список кандидатов в депутаты от ЛДПР, который возглавил Владимир Жириновский. Съезд представителей

Владимир Жириновский не поддержал идею своих однопартийцев
Владимир Жириновский не поддержал идею своих однопартийцев

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский разберется с депутатами своей партии за то, что они допустили кучу ошибок в пояснительной записке к законопроекту,

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости