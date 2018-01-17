Жириновский сократит разницу между зарплатами начальника и подчиненного

Владимир Жириновский, глава фракции ЛДПР, заявил о том, что им и дружными ему депутатами был подготовлен законопроект, который направлен на то, чтобы значительно снизить различие по зарплатам в Российской Федерации. В частности, скандальный политик обмолвился о том, что планирует достичь этого не ради раскрутки своей президентской кампании.

«Нами была подготовлена инициатива, чтобы разница в зарплате проявлялась на законодательном уровне. Между самыми высокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми специалистами разница не должна превышать десяти раз. Это соответствующий европейский стандарт, которого следует придерживаться и нам», - заявил парламентарий.

Считается, что если разница достигает 18 раз и более, то эта ситуация уже максимально напоминает «предреволюционную ситуацию». В России, утверждает Жириновский, зарплаты иногда на одном и том же предприятии могут различаться в несколько десятков раз. Глава ЛДПР уверяет, что такая ситуация не нормальна и ее следует решать.

Николай Офицеров