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| | Жириновский сравнил биткоин с пирамидой МММ

Жириновский сравнил биткоин с пирамидой МММ

Сегодня, 13:20
Известный российский политический деятель Владимир Жириновский, представляющий партию ЛДПР в Государственной думе РФ, сравнил популярную криптовалюту биткоин с пирамидой МММ. По его мнению, криптовалюта ничем не уступает ей в авантюрности.

Жириновский сравнил биткоин с пирамидой МММ

 

Жириновский в своём канале в популярном мессенджере Telegram призвал российских граждан не связываться с весьма рискованной авантюрой, связанной с криптовалютами. По его словам, людям не стоит связываться с замысловатыми механизмами обогащения, если они не знают, в чём заключается суть их работы. Политик считает, что курс биткоина всецело регулируется некоторыми держателями, имеющими основные активы, а новые вложения пользователей лишь подтверждают его теорию о пирамиде.

Владимир Жириновский заметил, что вскоре все, кто связался с подобной авантюрой, могут горько пожалеть о своём решении. Отметим, политик также высказался в адрес США, которые, по его мнению, должны прекратить свои посягательства на мировое господство и снять с себя титул сверхдержавы.
Александр Вест
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