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| | Врач Трампа оценил его интеллектуальный уровень

Врач Трампа оценил его интеллектуальный уровень

Сегодня, 12:33
Главный врач Белого дома Ронни Джексон дал оценку интеллектуальному уровню президента США Дональда Трампа. По словам главного американского медика, лидер государства прошел Монреальский когнитивный тест и продемонстрировал максимальный результат.

Врач Трампа оценил его интеллектуальный уровень

 

Этот тест оценивает умственные способности человека. Джексон подчеркнул, что хозяин овального кабинета сам настоял на прохождении проверки и стал первым американским президентом, кто прошел данный тест. Врачи добавили, что при правильном питании и надлежащем уходе за своим здоровьем, американский лидер может прожить еще «лет 200». Этому также способствуют отличные гены главы державы.

Джексон демонстрирует полную уверенность в том, ему не придется тревожится за здоровье своего подопечного в течение этого президентского срока, да и следующего тоже, если Трампа вновь выберут. Врач президента добавил, что заботиться о диете Трампа ему помогает первая леди. Мелания Трамп настоятельно советует супругу воздерживаться от красного мяса, гамбургеров и жирного мороженого.
Дарья Светозарова
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