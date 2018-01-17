Врач Трампа оценил его интеллектуальный уровень

Главный врач Белого дома Ронни Джексон дал оценку интеллектуальному уровню президента США Дональда Трампа. По словам главного американского медика, лидер государства прошел Монреальский когнитивный тест и продемонстрировал максимальный результат.

Дарья Светозарова

Этот тест оценивает умственные способности человека. Джексон подчеркнул, что хозяин овального кабинета сам настоял на прохождении проверки и стал первым американским президентом, кто прошел данный тест. Врачи добавили, что при правильном питании и надлежащем уходе за своим здоровьем, американский лидер может прожить еще «лет 200». Этому также способствуют отличные гены главы державы.Джексон демонстрирует полную уверенность в том, ему не придется тревожится за здоровье своего подопечного в течение этого президентского срока, да и следующего тоже, если Трампа вновь выберут. Врач президента добавил, что заботиться о диете Трампа ему помогает первая леди. Мелания Трамп настоятельно советует супругу воздерживаться от красного мяса, гамбургеров и жирного мороженого.