Поклонская назвала обвинения Порошенко в адрес РФ «банальной трусостью»

Наталья Поклонская напомнила Петру Порошенко, кто на самом деле ответственен за все происходящее на Украине. По мнению российского депутата, лидер Украины просто боится того, что когда-то все же настанет для него «час расплаты», потому что именно руководитель виновен в том, что происходит в его стране. Ситуацию в государстве парламентарий назвала «националистическим профашистским режимом», а самого Порошенко членом «преступной группировки», свергшей законного лидера. Наталья Поклонская считает, что вскоре Порошенко придется ответить за все по закону «перед Богом и людьми».
Напомним, что накануне украинский лидер заявил, что РФ все своими действиями пытается уничтожить Украину как государство.