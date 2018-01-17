Поклонская назвала обвинения Порошенко в адрес РФ «банальной трусостью»

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская дала комментарии по поводу очередного выпада украинского лидера Петра Порошенко в адрес России. Парламентарий считает, что данные обвинения свидетельствуют о «банальной трусости» изрекшего их.

Виктория Озерова

Наталья Поклонская напомнила Петру Порошенко, кто на самом деле ответственен за все происходящее на Украине. По мнению российского депутата, лидер Украины просто боится того, что когда-то все же настанет для него «час расплаты», потому что именно руководитель виновен в том, что происходит в его стране. Ситуацию в государстве парламентарий назвала «националистическим профашистским режимом», а самого Порошенко членом «преступной группировки», свергшей законного лидера. Наталья Поклонская считает, что вскоре Порошенко придется ответить за все по закону «перед Богом и людьми».Напомним, что накануне украинский лидер заявил, что РФ все своими действиями пытается уничтожить Украину как государство.