Внебрачный сын: Энрике Иглесиас и Анна Курникова показали детей

Мнения

Внебрачный сын: Энрике Иглесиас и Анна Курникова показали детей

Снимки новорожденных малышей опубликовали Курникова и Иглесиас в соцсетях.

Крупнейшая затопленная пещера обнаружена в Мексике: Что скрывается на дне находки?

От Редактора

Крупнейшая затопленная пещера обнаружена в Мексике: Что скрывается на дне находки?

Артефакты, рельеф и тайна.

Сюжеты :

Ольга Бузова выложила сексуальное видео «себя любимой» в воде В Исландии женщина сняла на видео 2 круглых НЛО Учёные: Гигиена полости рта предотвращает развитие рака Робот-ребёнок нашёл самое грязное место в доме In your head, Zombie! 46-летняя солистка The Cranberries Долорес О’Риордан скончалась в Лондоне «Дочь всё видит и слышит»: Поклонники Даны Борисовой шокированы истинным лицом кумира, которое открылось на новом шоу «Синтоловый качок» Кирилл Терёшин принялся увеличивать губы Учёные: Новый тест предсказывает эффективность лечения рака крови Около 1500 людей эвакуированы из–за извержения вулкана в Папуа - Новая Гвинея Анна Семенович поделилась грудью с Галыгиным и Хрусталёвым Фанатам перестала нравиться голая Наталья Рудова Парень, изнасиловавший Шурыгину, станет видеоблогером
| | Поклонская назвала обвинения Порошенко в адрес РФ «банальной трусостью»

Поклонская назвала обвинения Порошенко в адрес РФ «банальной трусостью»

Сегодня, 12:30
Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская дала комментарии по поводу очередного выпада украинского лидера Петра Порошенко в адрес России. Парламентарий считает, что данные обвинения свидетельствуют о «банальной трусости» изрекшего их.

Поклонская назвала обвинения Порошенко в адрес РФ «банальной трусостью»

 

Наталья Поклонская напомнила Петру Порошенко, кто на самом деле ответственен за все происходящее на Украине. По мнению российского депутата, лидер Украины просто боится того, что когда-то все же настанет для него «час расплаты», потому что именно руководитель виновен в том, что происходит в его стране. Ситуацию в государстве парламентарий назвала «националистическим профашистским режимом», а самого Порошенко членом «преступной группировки», свергшей законного лидера. Наталья Поклонская считает, что вскоре Порошенко придется ответить за все по закону «перед Богом и людьми».

Напомним, что накануне украинский лидер заявил, что РФ все своими действиями пытается уничтожить Украину как государство.
Виктория Озерова
Новости по теме
Поклонская считает, что Порошенко плевать на народ Украины
Поклонская считает, что Порошенко плевать на народ Украины

Наталья Поклонская обвинила президента Украины Пера Порошенко в игнорировании интересов обычного народа. Соответствующий пост она опубликовала в Facebook.

Поклонская назвала запрет «Сватов» попыткой уничтожить связь между народами Украины и России
Поклонская назвала запрет «Сватов» попыткой уничтожить связь между народами Украины и России

Наталья Поклонская, депутат Госдумы РФ, дала комментарии по поводу ситуации вокруг сериала «Сваты», сложившейся на Украине. Парламентарий считает, что так

Поклонская рассказала, когда наступит мир на Украине
Поклонская рассказала, когда наступит мир на Украине

Депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала, когда наступит мир на Украине. По ее мнению, ситуация на Донбассе стабилизируется сразу после смены власти в

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости