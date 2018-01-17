Видео танца генпрокурора Украины с собакой раскритиковали пользователи Сети

В Сети появилось видео, на котором запечатлен танец Генерального прокурора Украины Юрия Луценко с бернской овчаркой. За кадром слышится женский смех. Пользователи критически отнеслись к данной публикации.

Домбровский Сергей

По словам украинских журналистов, Луценко танцевал со своим домашним питомцем по кличке Черчилль. Генпрокурор держал за лапы собаку и кружил с ней в комнате роскошного особняка. По мнению некоторых пользователей, Луценко находился в состоянии алкогольного опьянения, а пес выглядел умнее человека стократно. Юзеры уверенно заявили, что государственный деятель скоро «дотанцуется».Один из пользователей назвал причиной танца с собакой неспособность Луценко удовлетворять сексуальное желание женщин. По мнению юзеров, действующий генпрокурор Украины имеет серьезные проблемы с потенцией, поэтому он выкручивается как может. Многие раскритиковали Луценко за веселье в то время, когда украинцы гибнут на Донбассе во время боевых действий.