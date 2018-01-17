Николай Азаров: Порошенко не создавал Партию Регионов

Экс-премьер-министр Украины Николай Азаров прокомментировал участие нынешнего президента Украины в образовании Партии Регионов. Ранее на грузинском телеканале «Рустави-2» сообщалось, что Петр Порошенко является одним из организаторов этой политической силы.

Дарья Светозарова

Как выяснилось впоследствии, Петр Алексеевич действительно сделал такое заявление в 2007 года, когда его не пропустили в Россию, из-за его участия в антироссийской кампании Виктора Ющенко. Николай Янович предпочел внести ясность и подчеркнул, что Порошенко не является сооснователем ПР. Азаров уточнил, что действующий президент Украины действительно присутствовал на съезде, но лишь в качестве специально приглашенного гостя, и никакого участия в деятельности политической силы никогда не принимал. Азаров акцентировал: «Палец о палец не ударил».Николай Янович вспомнил, что запрет на въезд Порошенко в Россию имел место в аэропорту «Пулково» в Санкт-Петербурге. В отношении того. Насколько является авторитетной информация из уст Петра Алексеевича, Азаров заявил: «Порошенко всегда сегодня говорит одно. А завтра другое». Из этого он заключил, что подобное оправдание он вполне мог озвучить тогда.