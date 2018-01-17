Российские коммунисты выдвинули идею создания нового министерства

Представители Коммунистической партии РФ выдвинули идею создания в стране очередного министерства, которое будет заниматься делами разных национальностей.

Представитель КПРФ Казбек Тайсаев заявил накануне о идеи создания нового министерства в России. По его мнению, в стране не хватает высшего органа, который смог бы урегулировать межнациональные отношения внутри. Практически, в РФ есть специальный комитет по делам национальности, но его не достаточно для улучшения ситуации по всему государству. Комитет имеет ограниченный штат сотрудников и маленький бюджет для реализации всех планов власти.Создание министерства по делам национальностей поможет решить множество проблем, которые уже сейчас существуют. Депутат согласен, что сейчас в ведомстве много достойных политиков. При этом, их количество и возможности очень ограничены.Сегодня в Госдуме также должен выступить председатель агентства по делам национальностей. Он предоставит депутатам отчет о деятельности ФАДН и расскажет о ситуации с межнациональными отношениями в России.