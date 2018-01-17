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| | Российские коммунисты выдвинули идею создания нового министерства

Российские коммунисты выдвинули идею создания нового министерства

Сегодня, 11:57
Представители Коммунистической партии РФ выдвинули идею создания в стране очередного министерства, которое будет заниматься делами разных национальностей.

Российские коммунисты выдвинули идею создания нового министерства

 

Представитель КПРФ Казбек Тайсаев заявил накануне о идеи создания нового министерства в России. По его мнению, в стране не хватает высшего органа, который смог бы урегулировать межнациональные отношения внутри. Практически, в РФ есть специальный комитет по делам национальности, но его не достаточно для улучшения ситуации по всему государству. Комитет имеет ограниченный штат сотрудников и маленький бюджет для реализации всех планов власти.

Создание министерства по делам национальностей поможет решить множество проблем, которые уже сейчас существуют. Депутат согласен, что сейчас в ведомстве много достойных политиков. При этом, их количество и возможности очень ограничены.

Сегодня в Госдуме также должен выступить председатель агентства по делам национальностей. Он предоставит депутатам отчет о деятельности ФАДН и расскажет о ситуации с межнациональными отношениями в России.
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