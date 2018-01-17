Порошенко назвал Россию агрессором и обвинил ее во всех бедах Украины

Президент Украины Петр Порошенко, во время приема дипломатов из разных стран, назвал Россию страной-агрессором. По мнению главы соседнего государства, во многих бедах народа виноват именно восточный сосед.

Накануне в Украине Петр Порошенко принял представителей дипломатических миссий некоторых стран Европы. На собрании обсуждались вопросы евроинтеграции страны, безвизового режима и войны на Юго-Востоке.Во время общения с дипломатами, Порошенко заговорил о роли России в конфликте на Востоке. По его мнению, именно восточный сосед виноватый в сложившейся ситуации. Также он вспомнил историю государства, и рассказал присутствующим о старых временах, когда представители СССР и Российской Империи унижали и пытались подмять под себя украинский народ.Сейчас, по мнению президента, самая большая страна в мире пытается сделать то же самое. Поэтому нужно не допустить того, чтобы Кремль вернул Украину под свою сферу влияния.Напряженные отношения между Россией и Украиной начались в 2014 году. Украинцы выбрали путь евроинтеграции и сделали переворот в стране. Экс-президент Виктор Янукович сбежал в Ростов. Россия не подержала новую власть, и пыталась вернуть старый режим. Из-за всего этого на Востоке Украины начался военный конфликт, в котором берут участие сепаратисты из Донецкой и Луганской областей, украинская армия и российские военные.