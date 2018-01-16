Первый раз в истории премьером Румынии может стать женщина

Впервые в современной истории возглавить правительство Румынии может женщина. Члены правящей Социал-демократической партии (СДП) предложили в качестве претендента на пост премьер-министра страны кандидатуру Виорики Дэнчилэ.

Домбровский Сергей

Информацию об этом распространяют западные СМИ. Виорика Дэнчилэ с 2009 года является депутатом Европарламента от СДП. Она занимается вопросами сельского хозяйства и хорошо справляется со своими обязанностями. 17 января политики предложат лидеру Румынии Клаусу Йоханнису кандидатуру нового главы правительства. Премьер на протяжении десяти дней обязан озвучить собственную программу, убедить народных избранников в профессионализме и назвать фамилии членов Кабинета министров.Предыдущий глава правительства Румынии Михай Тудосе 15 января отказался от полномочий, не получив поддержки правящей партии. Политик поехал во дворец Виктории, дабы упаковать личные вещи. На посту Тудосе находился полгода. За этот срок ему не удалось найти общий язык с членами СДП.