Японская телекомпания ошибочно сообщила о запуске ракеты КНДР

Японская центральная телекомпания NHK распространила информацию о запуске баллистической ракеты КНДР и объявленной властями эвакуации. Сведения оказались ошибочными и телеканал принес извинения зрителям.

Виктория Озерова

Около 18:55 по местному времени (12:55 по московскому) японская телекомпания NHK оповестила о пуске ракеты со стороны КНДР. Соответствующее объявление появилось в новостной ленте и приложении компании. В сообщении указывалось, что в связи с запуском властями была объявлена эвакуация. Система мгновенного предупреждения J-Alert при этом никак не отреагировала. Через некоторое время телекомпания поняла свою ошибку и подала опровержение. Организация принесла извинения своим зрителям и пользователям.Напомним, что на днях подобный инцидент произошел на Гавайях, США. Жители штата получили сообщения о ракетной угрозе с рекомендацией срочно найти убежище. Паника длилась полчаса, пока власти не дали официальное опровержение