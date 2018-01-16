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| | В КНДР ответили на слова Трампа о его «большой ядерной кнопке»

В КНДР ответили на слова Трампа о его «большой ядерной кнопке»

Сегодня, 14:11
В КНДР посчитали слова американского президента Дональда Трампа о том, что США имеют ядерную кнопку, которая больше северокорейской, полным «бредом сумасшедшего».

В КНДР ответили на слова Трампа о его «большой ядерной кнопке»

 

Все сильнее и грубее становится словесное противостояние американского и северокорейского руководителей. Они уже с прошлого года угрожают друг другу ядерной войной и обещают уничтожить страны соперника.

Относительно недавно Дональд Трамп в одном из своих интервью заявил, что он имеет ядерную кнопку, которая намного больше и мощнее, чем у КНДР. Таким способом американский лидер ответил на слова Ким Чен Ына о готовности в любое время атаковать США межконтинентальными ракетами.

На такое резкое выражение президента в Северной Корее отреагировали спустя две недели. В одном из изданий страны заявили, что они считают Трампа неадекватным и лишенным ума. Точнее, в ведомстве сказали, что такие заявления может делать человек, у которого есть серьезные проблемы с психическим здоровьем.

Обострение конфликта между странами началось после ядерных испытаний в КНДР. Тогда Ким Чен Ын заявил о готовности использовать всю боевую мощь против Америки. При этом Трамп не пытался уладить конфликт и успокоить молодого и неопытного корейского правителя. Он начал усугублять ситуацию, пообещав ответить Корее ударом в разы сильнее.
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