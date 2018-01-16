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| | Путин поручил к 2025 году ипотеку сделать доступной для каждой второй семьи

Путин поручил к 2025 году ипотеку сделать доступной для каждой второй семьи

Сегодня, 11:21
Совет по приоритетным проектам и стратегическому развитию, возглавляемый Дмитрием Медведевым, получил указ от президента Российской Федерации Владимира Путина, который направлен на улучшение доступности ипотеки для российских семей.

Путин поручил к 2025 году ипотеку сделать доступной для каждой второй семьи

 

Согласно официальному поручению российского президента, уже к 2025 году должны произойти изменения, которые повысят доступность оформления ипотечного кредитования. Путин поручил произвести все необходимые совершенствования в системе ипотечного кредитования, чтобы к 2025 году не менее 50 процентов семей, проживающих в России, смогли позволить себе оформление ипотеки. Кроме того, Владимир Путин также выдал поручение относительно ускорения темпов строительства жилья.

Согласно утверждённому указу, уже в 2025 году количество семей, ежегодно оформляющих ипотеку, должно возрасти до 2 миллионов с 0, 85 миллиона нынешних. Стоит отметить, представители Центрального Банка России ещё не прокомментировали данное поручение президента.
Александр Вест
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