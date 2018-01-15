США испугались секретного ядерного супероружия России

В недавно опубликованном докладе военные США признали, что угроза для страны состоит в подводном аппарате «Статус-6», разработкой которого занята Россия. Авторы документа в Пентагоне подчеркнули, что в то время, когда США стремится к сокращению вооружения, РФ продолжает наращивать ядерный потенциал.

Пентагон получил сведения о том, что с конца 2015 года Россия занимается постройкой подводного аппарата с ядерной боеголовкой весом не менее 100 мегатонн. Автономная ядерная торпеда получила название «Статус-6».Дальность орудия, по данным США, будет составлять 10 тысяч километров, наибольшая скорость будет достигать 56 узлов, погружение - в пределах одного километра.Сообщается, что в 2015 году в эфир на одном из российских телеканалов попали кадры презентации «Статуса-6». Из представленной информации можно сделать вывод, что разрабатывается система массового поражения, которая может быть использована против вражеских экономических объектов.