Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

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Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

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НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

От Редактора

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

НЛО продолжают «выходить из тени».

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| | США испугались секретного ядерного супероружия России

США испугались секретного ядерного супероружия России

Вчера, 18:42
В недавно опубликованном докладе военные США признали, что угроза для страны состоит в подводном аппарате «Статус-6», разработкой которого занята Россия. Авторы документа в Пентагоне подчеркнули, что в то время, когда США стремится к сокращению вооружения, РФ продолжает наращивать ядерный потенциал.

США испугались секретного ядерного супероружия России

 

Пентагон получил сведения о том, что с конца 2015 года Россия занимается постройкой подводного аппарата с ядерной боеголовкой весом не менее 100 мегатонн. Автономная ядерная торпеда получила название «Статус-6».

Дальность орудия, по данным США, будет составлять 10 тысяч километров, наибольшая скорость будет достигать 56 узлов, погружение - в пределах одного километра.

Сообщается, что в 2015 году в эфир на одном из российских телеканалов попали кадры презентации «Статуса-6». Из представленной информации можно сделать вывод, что разрабатывается система массового поражения, которая может быть использована против вражеских экономических объектов.
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