По словам Пореченкова, все граждане России обязаны прийти на выборы и отдать свой голос «правильному» кандидату. Актер сравнил РФ с крепостью, которую необходимо оборонять, а лучше всех защитить Родину получается у Путина. Игнорировать выборы нельзя, так как от волеизъявления народа зависит судьба взрослых и детей. Каждый гражданин России должен отдать долг своей Отчизне, прийти на выборы и проголосовать.
По мнению Пореченкова, после волеизъявления людей начнут говорить о неправильном подсчете бюллетеней. Оппозиция приложит максимум усилий, дабы оболгать Путина, но нельзя идти на поводу у провокаторов. Уже сейчас некоторые призывают игнорировать выборы. Пореченков заявляет, что подобные слова могут произносить только настоящие враги РФ, желающие ей зла. По мнению актера, у россиян нет альтернатив на голосовании, поскольку единственным достойным кандидатом является Путин.