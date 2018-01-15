Российский актер Михаил Пореченков впервые стал доверенным лицом претендента на пост главы государства Владимира Путина. Заслуженный артист РФ ответил на некоторые вопросы журналистов.

Домбровский Сергей

По словам Пореченкова, все граждане России обязаны прийти на выборы и отдать свой голос «правильному» кандидату. Актер сравнил РФ с крепостью, которую необходимо оборонять, а лучше всех защитить Родину получается у Путина. Игнорировать выборы нельзя, так как от волеизъявления народа зависит судьба взрослых и детей. Каждый гражданин России должен отдать долг своей Отчизне, прийти на выборы и проголосовать.По мнению Пореченкова, после волеизъявления людей начнут говорить о неправильном подсчете бюллетеней. Оппозиция приложит максимум усилий, дабы оболгать Путина, но нельзя идти на поводу у провокаторов. Уже сейчас некоторые призывают игнорировать выборы. Пореченков заявляет, что подобные слова могут произносить только настоящие враги РФ, желающие ей зла. По мнению актера, у россиян нет альтернатив на голосовании, поскольку единственным достойным кандидатом является Путин.