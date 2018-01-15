Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

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Ракетная тревога на Гавайях: Случайность или тренировка?

Ложное ЧП на Гавайях.

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

От Редактора

НЛО в прямом эфире новостей и над Зоной 51: Вторжение или дружественный акт?

НЛО продолжают «выходить из тени».

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| | «Дональд не расист!»: Ивана Трамп заступилась за бывшего мужа

«Дональд не расист!»: Ивана Трамп заступилась за бывшего мужа

Сегодня, 14:19
Бывшая жена Дональда Трампа Ивана выступила с заявлением, где заступилась за главу американского государства. Женщина заявила, что Трамп никогда не был расистом.

«Дональд не расист!»: Ивана Трамп заступилась за бывшего мужа

 

71-летняя Ивана Трамп, которая была первой женой Дональда Трампа, прокомментировала слова своего бывшего мужа на то, что он не является расистом. В понедельник, 15 января Ивана в эфире Good Morning Britain сказала: «Я не думаю, что Дональд расист. Иногда он говорит, что это глупо. Но он определенно не расист, я в этом уверенна». На вопрос, почему Дональд Трамп делает такие оскорбительные комментарии в сторону другой расы, Ивана пожала плечами и сказала: «Кто знает!».

Напомним, что Ивана Трамп вышла замуж за миллиардера в 1977 году и приходится матерью троих детей Трампа, а именно Дональда младшего, Эрика и Иванки.
Светлана Славянская
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