«Дональд не расист!»: Ивана Трамп заступилась за бывшего мужа

Бывшая жена Дональда Трампа Ивана выступила с заявлением, где заступилась за главу американского государства. Женщина заявила, что Трамп никогда не был расистом.

Светлана Славянская

71-летняя Ивана Трамп, которая была первой женой Дональда Трампа, прокомментировала слова своего бывшего мужа на то, что он не является расистом. В понедельник, 15 января Ивана в эфире Good Morning Britain сказала: «Я не думаю, что Дональд расист. Иногда он говорит, что это глупо. Но он определенно не расист, я в этом уверенна». На вопрос, почему Дональд Трамп делает такие оскорбительные комментарии в сторону другой расы, Ивана пожала плечами и сказала: «Кто знает!».Напомним, что Ивана Трамп вышла замуж за миллиардера в 1977 году и приходится матерью троих детей Трампа, а именно Дональда младшего, Эрика и Иванки.