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| | Поклонская объяснила, почему Ленина нельзя называть святым

Поклонская объяснила, почему Ленина нельзя называть святым

Сегодня, 14:03
Депутат Государственной Думы России Наталья Поклонская на своей странице в Facebook объяснила, почему нельзя сравнивать тело вождя мирового пролетариата Ленина с мощами святых.

Поклонская объяснила, почему Ленина нельзя называть святым

 

По словам народной избранницы, некоторые политики и журналисты неправильно трактуют ради собственной корысти слова главы РФ Владимира Путина о Мавзолее. По мнению Поклонской, Ленина ни в коем разе нельзя сравнивать со святыми, мощи которых хранятся в религиозных храмах. Причиной этому является то, что на совести вождя мирового пролетариата множество смертей людей, которые противостояли ему. Нельзя Ленина приравнивать к святым, так как он совершал дела, угодные дьяволу: разрушал церкви, называл религию опиумом для народа.

Ранее Владимир Путин сравнил тело Ленина с мощами святых. По словам главы РФ, можно провести аналогию между Мавзолеем и церковными реликвиями, которым поклоняются христиане. В качестве примера Путин привел мощи различных святых. Прежде глава Чечни Рамзан Кадыров предложил захоронить тело Ленина. Против этой инициативы выступил руководитель КПРФ Геннадий Зюганов, пообещав вывести людей на митинги, если представители власти позволят себе подобную вольность.
Домбровский Сергей
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