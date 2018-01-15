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| | Во всех субъектах РФ открыты приемные единороссов для сбора подписей за Путина

Во всех субъектах РФ открыты приемные единороссов для сбора подписей за Путина

Вчера, 16:24

14 января во всех регионах Российской Федерации начали работу общественные приемные, предоставленные избирателям фракцией «Единая Россия» для сбора подписей в поддержку Владимира Путина. Действующий глава государства является участником президентской гонки на грядущих выборах. Об этом пишет ТАСС.

 

Комментируя новость, представитель «Единой России» Галина Карелова рассказала, что люди знают о том, что открыты и работают такие приемные. Здесь можно поделиться своей проблемой или выдвинуть конструктивное предложение. Те граждане, которые хотят выступить в поддержку ВВП, могут сделать это именно в таких приемных.

Ранее секретарь генерального совета единороссов Андрей Турчак заострил внимание на том, что партия не занимается агитацией за Путина, а только предоставила по просьбе активистов и сборщиков подписей площадки. Поддержать действующего главу государства или нет — решают избиратели. По словам Андрея Турчака, сам он 14 января намеревался ставить подпись именно за Путина. Здесь следует добавить, что ВВП участвует в выборах на правах самовыдвиженца.

 
 

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