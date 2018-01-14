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| | Документальный фильм "Валаам": Владимир Путин назвал Ленина святым, приравняв коммунизм к христианству

Документальный фильм "Валаам": Владимир Путин назвал Ленина святым, приравняв коммунизм к христианству

Вчера, 17:40
Сегодня на телеканале "Россия-1" выйдет документальный фильм "Валаам" про Владимира Путина. Начало показа кинокартины в 22.00 по Москве.

Документальный фильм "Валаам": Владимир Путин назвал Ленина святым, приравняв коммунизм к христианству

 

Автором "Валаама" является корреспондент Андрей Кондрашов. В киноленте его создатели покажут две беседы с нынешним руководителем российского государства. Зрители услышат о речах Путина, где тот заявил, что не только РПЦ, но и вся Россия гордится Валаамским монастырем. По мнению главы Кремля, Валаам это то, что навсегда останется в сердце и душе русского человека.

Документальный фильм "Валаам": Владимир Путин назвал Ленина святым, приравняв коммунизм к христианству

 

В фильме можно будет увидеть не только интервью с Путиным. К примеру, каждый зритель благодаря работе Кондрашова получит возможность лицезреть уникальную хронику монастыря, ранее которая никогда и нигде не демонстрировалась. Валаамские артефакты, архипелаг возле монастыря - все это вошло в кинокартину российского журналиста, который трудился над своим проектом на протяжении четырех последних лет. До этого телеканал "Россия-1" показал трейлер документальной ленты с небольшим фрагментом интервью с Владимиром Путиным, где тот рассуждал о значении Валаамского монастыря для всего государства.
 
 

Документальный фильм "Валаам": Владимир Путин назвал Ленина святым, приравняв коммунизм к христианству

 

Затрагивая темы духовные, Путин рассказал свое видение действий Церкви 100 лет назад, в годы Гражданской войны, а также о коммунизме и христианстве, в частности. Он вспомнил слова одного из высокопоставленных священников, поведавшего о подходе советских войск к архипелагу. В один момент они решили остановиться и пригласили святых отцов из обители. Офицер РККА спросил, сколько дней понадобится монахам, дабы взять свои вещи и уйти. В течение нескольких суток священники собирали нажитое, после чего покинули Валаам. Путин отмечает, что в смутное время Гражданской войны между красными и белыми Церкви удалось заложить семена единения, несмотря на раскол, царивший тогда, когда брат шел на брата в жестокой борьбе. Согласно мнению президента, тот случай с беседой красного офицера и монахом и есть эпизод единства того общества, хватит того, чтобы посмотреть снимки тех далеких времен: тогда в Валааме торжествовала полная разруха, но в настоящее время монастырем может гордиться как сама церковь, так и государство в общем. Также российский президент отметил, что властям удалось возродить местный храм и соборы на территории архипелага.

Документальный фильм "Валаам": Владимир Путин назвал Ленина святым, приравняв коммунизм к христианству

 

Мощи святых Путин сравнил с телом Владимира Ленина в Мавзолее. Он не считает, что труп лидера большевиков, уложенный в гроб, отрицательная часть истории. Глава РФ сопоставил это с тем, что на горе Афон имеются точно такие же склепы, где находятся останки христианских святых лиц.
Никита Готский
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