Бывший информатор WikiLeaks трансгендер Челси Мэннинг намерена баллотироваться в Сенат

Челси Мэнинг намерена занять кресло сенатора от Мэриленда. Об этом сообщили американские масс-медиа.

Дарья Светозарова

Бывший информатор WikiLeaks уже подала заявку на участие в выборах. Ее целью, по всей вероятности, будет место демократа Бена Кардинга, который намерен переизбраться на третий срок.В прошлом Челси звали Брэдли Мэннингом. В 2009 году он служил в военно-воздушных силах США и занимался разведкой и аналитикой, а уже год спустя на веб-пространстве портала WikiLeaks появились секретные материалы, опубликованные по документам от Мэннига. За это разведчик был арестован и помещен в тюрьму. Там он принял решение сменить пол и прошел курс гормональной терапии. В тюрьме Челси должна была провести более 40 лет и на свободу выйти уже в 2045-м. Однако в 2017 году в последние дни своего президентства ее амнистировал Барак Обама. Свое решение 44 президент США объяснил тем, что считает правосудие свершенным.Трансгендера даже пригласили прочесть лекцию в Школе управления имени Джона Кеннеди в Гарварде. Однако Мэннинг так и не смогла выступить. Глава ЦРУ Майк Помпео, узнав о его приглашении, отказался выступать сам. Челси-Бредли Помпео назвал «американским предателем».