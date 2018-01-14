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| | Путин сравнил труп Ленина в Мавзолее с мощами святых

Путин сравнил труп Ленина в Мавзолее с мощами святых

Сегодня, 14:46
Президент России Владимир Путин сопоставил труп Ленина с мощам христианских святых. По его мнению, коммунизм напоминает религию Христа.

Путин сравнил труп Ленина в Мавзолее с мощами святых

 

Как говорит глава российского государства, православие являлось спутником России, особенно оно усилилось в эпоху советского строя, когда власти того режима являлись стойкими богоборцами. Путин напомнил, что при Советском Союзе священников убивали, ссылали в лагеря, а церкви разрушали.

При этом Путин считает, что коммунизм имеет общее с христианством. Так, главные ценности строителей данной идеологии "справедливость, свобода, равенство братство". Все это, по словам президента РФ, указывается в Библии. Иначе говоря, коммунисты пошли по стопам основателей христианской религии.

Вспомнил Владимир Путин и мавзолей с телом вождя большевиков - Ленина. Глава РФ не видит разницы между трупом Владимира Ильича и святыми мощами православных. На утверждение, что якобы в мире христианства нет традиции класть тела почитаемых в гробницы, Путин указал на Афон, где имеются останки святых.
Никита Готский
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