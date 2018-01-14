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| | Медики просят главврача Белого Дома проверить психику Трампа

Медики просят главврача Белого Дома проверить психику Трампа

Сегодня, 13:30
Американские медики просят проверить состояние психики президента Дональда Трампа. Об этом пишут иностранные СМИ.

Медики просят главврача Белого Дома проверить психику Трампа

 

Врачи из США потребовали от главного врача Белого дома Ронни Джексона проверить психическое здоровье главы американского государства. Как сообщают местные издания, периодические обследования нужны для каждого человека старше 66 лет, включая и Трампа. Президенту США сейчас 71 год.

Медицинские работники отмечают, что без необходимого осмотра у населения США не будет соответственной информации о самочувствии и здоровье лидера страны. Они требуют проведения неврологического осмотра Трампа, тесты на слабоумие и степень способности президента воспринимать данные.

Ранее Джексон проводил медицинское обследование Дональда Трампа. Итог показал, что с главой государства все хорошо. До этого появлялись сведения, что душевное здоровье Трампа главврач исследовать не намерен.
Никита Готский
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