Аналитик прокомментировал ликвидацию боевиков возле Хмеймима

Специалист высказался по поводу ликвидации террористов возле базы Хмеймим. Его слова приводят отечественные СМИ.

* - Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного суда

Никита Готский

Эксперт по военным делам Александр Жилин порассуждал об успешном проведении операции на территории Сирии, когда российскими силовика удалось уничтожить группировку радикалов, расстрелявших авиационную базу Хмеймим в последний день ушедшего года. Аналитик заявил, что убить боевиков вышло благодаря хорошей подготовке и мощному боевому духу военнослужащих России.Помимо этого он заметил, что отечественным бойцам зачастую приходиться бороться с настоящими мастерами в деле войны боевиками запрещенной в России организации ИГИЛ*. Каждый день солдаты показывают профессионализм и настоящий героизм в зоне конфликта.Про ликвидацию террористов в Сирии рассказали представители Минобороны РФ. Спецоперацию провели после обстрела отечественной базы Хмеймим экстремистами. В итоге нападения погибли двое военнослужащих, а данные о ликвидации семи самолетов оказались ложными.