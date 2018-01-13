Республиканская гвардия ДНР отметила 3-летие

В Макеевке 13 января на базе гвардейцев состоялись торжества и прошли военно-спортивные мероприятия. С годовщиной военных поздравляли командующие гвардией, а также руководители командного военного училища Донецка. Ими было указано, что за прошедшие три года Республиканская гвардия стала серьезной силой, она получила большое число навыков.
В спортивных конкурсах принимали участие все спецназовцы ДНР всего около 250 бойцов. Военные состязались в рукопашных сражениях, в стрельбе, преодолении полосы препятствий и остальных дисциплинах. Про высокий уровень подготовки бойцов рассказали как руководители гвардии, так и приезжие гости. По мнению начальника Донецкого общевоенного училища Михаила Тихонова, хорошая и постоянная подготовка сделала из гвардейцев настоящую армию.
Республиканская гвардия образовалась 13 января 2015 года. Подписал соответственный указ о формировании этого вида войск глава ДНР Александр Захарченко.