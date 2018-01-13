Республиканская гвардия ДНР отметила 3-летие

Республиканская гвардия ДНР празднует юбилей. Сегодня ей исполняется 3 года.

Никита Готский

В Макеевке 13 января на базе гвардейцев состоялись торжества и прошли военно-спортивные мероприятия. С годовщиной военных поздравляли командующие гвардией, а также руководители командного военного училища Донецка. Ими было указано, что за прошедшие три года Республиканская гвардия стала серьезной силой, она получила большое число навыков.В спортивных конкурсах принимали участие все спецназовцы ДНР всего около 250 бойцов. Военные состязались в рукопашных сражениях, в стрельбе, преодолении полосы препятствий и остальных дисциплинах. Про высокий уровень подготовки бойцов рассказали как руководители гвардии, так и приезжие гости. По мнению начальника Донецкого общевоенного училища Михаила Тихонова, хорошая и постоянная подготовка сделала из гвардейцев настоящую армию.Республиканская гвардия образовалась 13 января 2015 года. Подписал соответственный указ о формировании этого вида войск глава ДНР Александр Захарченко.