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| | Республиканская гвардия ДНР отметила 3-летие

Республиканская гвардия ДНР отметила 3-летие

Вчера, 20:49
Республиканская гвардия ДНР празднует юбилей. Сегодня ей исполняется 3 года.

Республиканская гвардия ДНР отметила 3-летие

 

В Макеевке 13 января на базе гвардейцев состоялись торжества и прошли военно-спортивные мероприятия. С годовщиной военных поздравляли командующие гвардией, а также руководители командного военного училища Донецка. Ими было указано, что за прошедшие три года Республиканская гвардия стала серьезной силой, она получила большое число навыков.

В спортивных конкурсах принимали участие все спецназовцы ДНР всего около 250 бойцов. Военные состязались в рукопашных сражениях, в стрельбе, преодолении полосы препятствий и остальных дисциплинах. Про высокий уровень подготовки бойцов рассказали как руководители гвардии, так и приезжие гости. По мнению начальника Донецкого общевоенного училища Михаила Тихонова, хорошая и постоянная подготовка сделала из гвардейцев настоящую армию.

Республиканская гвардия образовалась 13 января 2015 года. Подписал соответственный указ о формировании этого вида войск глава ДНР Александр Захарченко.
Никита Готский
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